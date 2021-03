KOMENTÁŘ: Kolaps v českých zemích - Matěj Široký

Americký archeolog, antropolog a historik Joseph A. Tainter napsal knihu „The Collapse of Complex Societies“ v roce 1988, česky kniha vyšla v roce 2009. I přes své relativní stáří kniha neztratila nic z hlubokého vhledu do podstaty kolapsu společnosti. Navíc stáří knihy zajišťuje, že jen těžko může někdo autora napadnout pro podjatost nebo jej obvinit ze šíření strachu nebo paniky.

Autor se zaměřuje na podrobné studium kolapsu různých rozvinutých společností. Hlavní teze knihy je velmi komplexní a pečlivě vyargumentovaná, ale dala by se shrnout do následující myšlenky.

To, co se uvádí jako příčiny kolapsů společností: epidemie, vpád barbarů, neúroda a podobně, nejsou ve skutečnosti příčiny, ale již důsledky neschopnosti složité společnosti reagovat na problémy. Základní myšlenkou je přirozená tendence společnosti tíhnout ke složitosti, aby byla schopná řešit čím dál složitější problémy. Struktura společnosti tak roste a stává se komplexnější. Díky své složitosti se vyvíjí. Pokud však složitost na problém nestačí, společnost se dostává do kolapsu. Kolaps nastává v neschopnosti stávající struktury společnosti problémy řešit a reagovat, ale už není možné ani chápat vlastní chod. A v tomto ohledu můžeme říct, že česká společnost kolapsem právě prochází.