KOMENTÁŘ: Kdo porazil sovětské impérium? - Alexander Tomský

Co zmohlo pár tisíc českých nebo ruských disidentů (těch bylo ještě méně), ti neměli na vývoj žádný vliv, ba ani masivní lidová polská opozice Solidarita by nevylezla koncem roku 1988 z podzemí nebýt postupujícího rozpadu impéria a vědomí polské vlády, že je konec. Jako každé zjednodušení je to pravda jen částečná.