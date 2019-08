KOMENTÁŘ: Kdo koho víc štve – Alexander Tomský

Zneužívání výrazu totalitní je ovšem v dnešních půtkách běžné. Totalitní ale byly pouze režimy bolševické (Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot) a následně hitlerismus, protože usilovaly o totální přestavbu nejen společnosti, ale i lidské přirozenosti, a tak ani fašistické režimy (Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Slovensko) do této kategorie plně nespadají.

Samozřejmě do sporu se plete velmi nešťastná puritánská minulost. Pronásledování, perzekuce a trestání homosexuálů je naštěstí za námi. Dokonce ještě v minulém století byl „sterilizován” významný matematik a zakladatel prvních počítačů Alan Turing, který v roce 1954 spáchal sebevraždu. Naštěstí jsou takové hrůzy za námi a společnost se své nesnášenlivosti zbavila.

Naši komentátoři se problému vyhýbají, buď se bojí nařčení z homofobie, nebo trpí českou proticírkevní a protiřímskou fobií. Nebo nevědí, o co jde. Na aktuálně.cz si můžeme přečíst: „V čem vidí kardinál Duka totalitu? Zřejmě v tom, co se stává obecně přijatelným, někde i uzákoněným faktem: že jsme si všichni rovni, 'heteráci' i ostatní. V tom, že to tak 'musejí' přijímat i ti, kteří homosexualitu považují jako před sto lety za 'nemoc'.” Autor pak mluví o předpotopních a pokrokových názorech, ale o problému komplementarity neví nic.