Situace v České republice je z hlediska koronaviru vážná do té míry, že někteří přišli s návrhem zastavit ekonomický provoz země zavřením průmyslu. Tím by se udělala ještě větší díra do státního rozpočtu, kapes lidí a výdělků firem, že by už za chvíli nemuselo být na nic. Na státní podpory v karanténě, postiženým oborům, nemocenské, materiál a podobně by se muselo ještě víc půjčovat, tedy žít na dluh a úkor i dětí našich dětí.

Kupovat se musí také vakcíny a zaplatit se musely i ty předplacené, které nepřišly. Je zřejmé, že dalšími uzávěrami se nic moc nevyřeší, protože kdyby ano, nejsme tam, kde jsme. I kdyby se zavřelo všechno, nikdo nezaručí, že po otevření se to nerozjede nanovo. Momentálně nejrychlejší a nejúčinnější cestou z krize se jeví očkování i vzhledem k vývoji v zemích, které s ním už pokročily. Očkovat ale musí být čím, a hlavně, lidé se musí nechat očkovat.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že vzhledem k zpackanému hromadnému nákupu Bruselem a vypočítavosti západních firem v čele s AstraZenekou se musí každý stát činit sám. Pokud opravdu má přednost zdraví občanů, jak slýcháme už dvanáct měsíců, není co řešit. U našich sousedů – a nejen tam – to už, zdá se, pochopili. Sputnik V si pořídilo jako první Maďarsko a problémy nejsou. Partyzánskou akci podnikl i slovenský premiér, který si rovnou poslal do Ruska vojenské letadlo a vakcínu přivezl s tím, že schválení si už zařídí.

Je to sice vážná věc, ale připomíná to parafrázi Homolkových. Vakcínu si prosadíš, jinak nejsi premiér. Mimochodem, slovenský předseda vlády Matovič tím riskoval a riskuje rozpad vlády. I přesto odvážně jako státník přijal politické rozhodnutí s vědomím možných následků pozitivních i negativních. Historie ukáže. Správně udělali také premiér Babiš a prezident Zeman, kteří o vakcínu Rusko požádali.

Odpověď přišla dvojaká. Rusko slovy tiskového mluvčího Peskova prohlásilo, že sice reaguje na projevy zájmu ze zahraničí o dodání vakcíny proti covidu-19, ale objem výroby zatím neumožňuje vyjít všem vstříc. Směrem k České republice si někteří tato slova mohou vykládat jako lišáctví a obojakost. Jiní si mohou pomyslet, že se není co divit. V České republice se totiž budeme asi tak dlouho hádat, až na nás nezbyde, nebo budeme stát hodně vzadu ve frontě. Rusko totiž dodává desítkám zemí světa.

Ve výše zmíněném je celý zakletý pes. Kde se zatím ruskou vakcínou očkuje, tam nejsou hlášené problémy. Vakcína je podle odborníků i studie v odborném časopise Lancet účinná na 91,6 procenta. Někde na úrovni očkovací látky od Pfizeru a BioNTechu. Evropská komise řekla, že si každý stát může pořídit vakcíny a schválit je, jak se mu zlíbí. Nic nám tedy nebrání, abychom si pořídili vakcínu i z Ruska dřív, než za měsíc či dva případně přijdou zpožděné dodávky ze Západu. Rakousko a Slovensko mimochodem šilhají po možnosti Sputnik V vyrábět.