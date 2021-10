KOMENTÁŘ: Jedná špatná a druhá ještě horší zpráva pro budoucí českou vládu - Matěj Široký

Zůstaňme ještě u jednoduchých schémat. Ve volbách zvítězil globální pohled nad národoveckým. Globální pohled na svět má u nás především bruselský odstín. Největším problémem nastupující vlády tak bude udržet pozitivní pohled na globalismus. Paradox však tkví v tom, že většina současných problémů nejsou lokální, ale globální. Na globální řešení jsou naše vláda i země, přiznejme si to, velmi malé.

Babišově vládě můžeme vyčítat výšku zadlužení, která se projeví až v nadcházející letech, ale ne inflaci jako takovou. Inflace je jako zubní pasta. Jde velmi lehce vytlačit, ale vrátit ji nazpět do tuby je nadlidský výkon.

Samotná inflace by v rozumné míře nemusela pro českou ekonomiku být až takový problém. Ve skutečnosti nám však hrozí stagflace. Stagflace je souhra vysoké inflace a nízkého nebo nulového ekonomického růstu.

Zastavení ekonomiky v roce 2020 a její následné spuštění nás uvádí v omyl. Díky recesi v roce 2020 se nám zdají čísla o růstu HDP v roce 2021 jako pozitivní. Pravdou však je, že už před rokem 2020 se západní ekonomiky potýkaly s nulovým nebo jen velmi malým růstem. Nepříjemná je navíc skutečnost, že i ekonomický růst z let před rokem 2020 byl tažen především obrovským zadlužováním těchto států. Svět a s ním Česká republika bude mít těžké dohnat ztrátu za léta 2020 a 2021.

V historii moderní doby se stagflaci podařilo porazit jen jednou. Dokázal to šéf Fedu Paul Volcker. V roce 1981 byla v USA inflace 13,5 %. Díky svým zásahům ji Volcker snížil na 3,2 % v roce 1983. Dosáhl toho radikálním zvýšením úrokových sazeb Fedu z úrovně 11,2 % v roce 1979 na 20 % v červnu 1981. Cenou za toto zvýšení byla těžká recese v letech 1982 až 1983.

Špatnou zprávou pro budoucí vládu tak je, že pokud by se jí podařilo inflaci či stagflaci porazit, bude to za cenu možné několikaleté recese. Vláda, která dovede svojí zemi do recese, má jen minimální šanci na opětovné zvolení.