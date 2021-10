KOMENTÁŘ: Jaké výzvy čekají povolební Německo a co z toho plyne pro nás? - Matěj Široký

Již prezident Trump poukazoval na tuto skutečnost. USA díky svým investicím do armády zajišťovalo ochranu i Německu, které však do své vlastní armády neinvestovalo. Trump chtěl po Merkelové, aby daleko více peněz šlo na armádní rozpočet. Německo díky ušetřeným nákladům na armádu mohlo tyto peníze využívat jinde. Současný prezident Biden v záležitosti nákupu australských ponorek jasně vzkázal, že v otázce armádních zakázek nebude znát bratra.

Navíc Německo není vůbec připraveno na eskalaci konfliktu mezi Čínou a USA. V roce 2020 německý export do USA činil 103,8 miliardy eur, do Číny 95,9 miliardy eur a do Francie 91 miliard eur. Vzhledem k tomu, že mnoho německých firem je přítomno v Číně a obchod s Čínou na rozdíl od USA má dlouhodobě vzestupnou tendenci, budou se němečtí politikové velmi těžko rozhodovat mezi bezpečnostními a ekonomickými zájmy.

Podobně to platí i pro nás. Je až neuvěřitelné, kolik lidí se opírá o mentální schéma zahraniční politiky, které se zakládá na zkušenostech z uspořádání po studené válce. Svět jednoho dobra a jedné síly, která hýbala světem, je pryč. Kategorie východ a západ jsou historickým přežitkem. Do politiky se znovu vrací klíčový problém, a to jasně určit přátele a nepřátele. Pokud začne Německo snižovat svůj obchod s Čínou, ovlivní to negativně i naši ekonomiku. Na tuto skutečnost bychom se měli připravovat již dnes.