KOMENTÁŘ: Jak vyzrát na turecké výhrůžky, že pošlou migranty do Evropy – Thomas Kulidakis

Výhrůžky to nejsou nijak nové. Slýcháváme je pravidelně, kdykoli se Turecku něco nelíbí nebo chce něčeho dosáhnout. Výhrůžky jsou to také do jisté míry očekávatelné, protože si je Evropská unie sama vykoledovala. Vlastní nejednotností a slabostí členských států strčila hlavu do oprátky, kterou upletl prezident Erdogan.