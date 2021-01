KOMENTÁŘ: Jak je to s touhou po demokracii v USA? – Matěj Široký

Kdo veřejně neodsoudil útok, byl považován za podezřelého. Opravdová mediální tsunami nenávisti. Olej do ohně přilévali demokrati a jim naklonění komentátoři mluvící o státním převratu, populistické vzpouře, či pokusu o puč. Upřesněme na začátek jednu věc. O puč nešlo v žádném případě.

Jakákoli definice puče mluví o spiknutí nějaké částí ozbrojených složek státu. Ty jednoznačně v případě Kapitolu nebyly na straně těch, co pronikli do Kapitolu. Státní převrat doprovází krvavé zúčtování s druhou stranou. I přesto, že američtí politici byli právem vyděšeni, nedošlo k jakékoliv újmě na jejich zdraví.

Avšak bohužel došlo ke ztrátám pěti lidských životů, čtyř na straně demonstrantů a jednoho policisty. Tato ztráta lidských životů jen podtrhla nesmyslnost, tragičnost a zoufalství celého vniknutí do Kapitolu. Mediální humbuk zastínil to podstatné a přitom byl vystavěn na několika diskutabilních tezích.

První byla udělat Donalda Trumpa přímo zodpovědného za útok. Ano, Trump sice mohl ve svém projevu lépe volit slova, ale o přímou výzvu k státnímu převratu nešlo. Dění v Kapitolu by vypadalo úplně jinak, kdyby od své tribuny Donald Trump zavelel k útoku na Kapitol a stovky tisíc lidi by se daly do pohybu. Poslední Trumpův tweet, než mu byl odstaven jeho účet, nabádal všechny účastníky

ke klidu a míru. Další výzvy mu pak nebyly umožněny.