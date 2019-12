KOMENTÁŘ: Jak funguje česká kleptokracie – Jiří Pehe

Babiš, který byl sám produktem divoké privatizace a právního šera 90. let, přišel údajně do tohoto Augiášova chléva udělat pořádek, ale ve skutečnosti jen zdokonalil to, co před ním zkusil už politický podnikatel Vít Bárta: místo lobbování z pozadí, šel rovnou do politiky a rozmlžil hranice mezi vlastním soukromým podnikáním a státem, který by měl nastavovat podnikání mantinely. Takže se téměř už ani nedá jasně kvantifikovat, na kolik peněz státu a Evropské unie si jeho firmy kvůli jeho angažmá v politice vlastně přišly.