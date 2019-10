KOMENTÁŘ: Investiční životní pojištění - proč stát daňově podporuje založení právě tohoto produktu? - Patrik Nacher

Je to kontroverzní produkt, který neplní funkci, kvůli které si ho klient pořizoval a je tak pro něj ve většině případů nevýhodný. Podle mého názoru by tak tento produkt neměl požívat státní podpory.

V případě systému daňových úlev je snaha státu jasná, zajistit finanční prostředky na stáří či na vlastní bydlení, případně naplnění jiného cíle. Pokud jde ale o IŽP, může tato snaha fungovat pouze za předpokladu, že celý systém nebude vychýlen do nerovnováhy. A to se v minulosti i v současnosti u tohoto produktu prostě děje. Tzn., že tu máme stav, kdy náklady na tento produkt převyšují výnosy z aktiv či je výrazně snižují. Tato nerovnováha u tohoto produktu existuje a dochází tak k situaci, kdy stát podporuje de iure pojištěnce, ale fakticky spíše poskytovatele či zprostředkovatele tohoto produktu.

Lidé si IŽP pořizují, aby jim byla zajištěna kvalitní pojistná ochrana (pojištění rizika) a zároveň, aby si dlouhodobě spořili. Obojí by je mělo provázet celým životem a zároveň se přizpůsobit různým životním cyklům. Toto by však platilo pouze za předpokladu, kdyby náklady na tento produkt (provize, poplatky za správu, manažerské poplatky apod.) nepřevyšovaly očekávaný výnos na straně spořicí či investiční, a zároveň kdyby byli lidé rizikově efektivně pojištěni pro případ smrti, invalidity či trvalých následků na straně pojistné.

A právě v případě všeobjímajícího IŽP tomu tak není ani v jednom případě. Produkt je pro pojištěnce nevýhodný a po několika letech od koupě mu zůstanou jen „oči pro pláč“. V České republice jsem v podstatě nenarazil na klienta, který by měl IŽP a dostal na konci smlouvy více peněz, než kolik tam vložil. Skryté, sjednané i nesjednané poplatky tvoří 15 až 20 procent, a to nikdy při vkladech investic do podílových fondů nevyděláte.