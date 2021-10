KOMENTÁŘ: Hlavolam úrokových sazeb - Matěj Široký

Začněme trochu ze široka. V našem současném světě plném konfliktů se čím dál více upouští od tradičního způsobu válčení zbraněmi. To však neznamená, že by chuť válčit ustala. Pouze se změnily prostředky a válečná pole. Dnes se války přesunuly na ekonomická a informační válečná pole. Jednou z možností, jak dnes vést válku, jsou právě úrokové sazby. Ty ovlivňují sílu měny a odvozeně i kapacit exportu a importu.

V Evropské unii se ozývají hlasy z Nizozemí a Německa, že by sazby na euru měly být pozitivní, protože aktuálně dlouhodobě poškozují střadatele v těchto zemích. Avšak zvýšení bude těžké prosadit, protože by to automaticky poslalo do problému silně zadlužené jižní státy, kterým by razantně stouply náklady na obsluhu dluhu.