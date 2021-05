KOMENTÁŘ: Hartlepool aneb Fiasko britské sociální demokracie – Alexander Tomský

Není to poprvé, už v generálních volbách v prosinci 2019 ztratili, a to dokonce 12 podobných okrsků, mohli se ale utěšovat, že jde o přechodnou záležitost. Předčasné volby totiž vyvolal premiér v napjaté atmosféře sporu o brexit a manuálně pracující tam hlasovali masivně proti imigraci levné pracovní síly, internacionalistickou stranu volit nemohli. Předpoklad volebních manažerů Labour Party nebyl úplně od věci, po nešťastném brexitu nastane klid a dělníci se vrátí do lůna strany. Hartlepool potvrdil opak. Proč?

Analytici levice udávají mnoho důvodů, zejména ztrátu tradičního průmyslu a odborů, solidárního dělnického způsobu života a pokles třídního uvědomění. Volit stranu kapitalistů by bývalo ještě před dvaceti lety považováno za zradu. Kolektivní návyk dlouho přetrvával, koho taky volit, když máte jen dvě volby? To je sice pravda, ale proč ten náhlý kolaps? Že by voliči strany práce nechtěli sociální stát, všeobecné zdravotnictví a školství? Ale ovšem, jenomže na této frontě je dávno dobojováno. Během let se rapidně zvyšoval počet vysokoškoláků (dnes 52 procent mládeže) a většina členů labouristů patří k humanitní inteligenci – právníci, učitelé a zbytnělá třída státních úředníků, ti mají jiné zájmy než reprezentovat občany „malého rozhledu” a nesprávných názorů, jimiž v podstatě pohrdají.