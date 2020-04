KOMENTÁŘ: Hamáček versus Babiš a začátek konce nouzového stavu - Thomas Kulidakis

Na druhou stranu ministerstva držená ČSSD mají šanci hrát největší part v koronavirové hře v době stavu nouze a krize. Ministerstvo zahraničí vedené Petříčkem dostalo české občany domů a za to mu patří dík. Největší část představení ale patřila ministru vnitra Hamáčkovi. Ten se navlékl do svetru, který mu zajistil v nejhorší době popularitu. Až to vypadalo, že ve skříni má snad jen červený a modrý volnočasový oděv.