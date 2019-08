KOMENTÁŘ: Globální, nebo lokální? - Alexander Tomský

Desetitisíce let ohrožovala příroda člověka, dnes likvidujeme přírodu my a tím i sami sebe.

Jenže mládež blahobytné společnosti dozrává (pokud vůbec) dost opožděně proti časům, kdy se musela rvát o živobytí a protože je idealistická, tíhne k radikalismu snadno podléhá ideologii, politickému náboženství, jak to vidíme u strany zelených.

Názorně to lze sledovat u našich sousedů, kteří si ze svého lutheranismu ponechali jen reformační moralizování a dnes káží a poučují celý svět. V Německu získali zelení nějakých 20 procent, což sice není mnoho, ale předpokládá se, že se žádná vláda bez nich nesloží, a budou mít tak na politiku zásadní vliv. Zcela jistě, vždyť působí ve společnosti, jež špinavému kompromisu politiky nadřazuje ideál a etiku.

V obrysech už můžeme sledovat, co chystají: zákaz osobních naftových aut ve městech, později jistě i benzinových, radikálně zvýšit daně na fosilní paliva, benzin a naftu, dokonce i na leteckou dopravu, ba i na maso. Hodlají potlačit agrobyznys a urychlit rušení uhelných elektráren i dolů, výstavbou milionů solárních a větrných elektráren co nejrychleji přiblížit dobu bez emisí kysličníku uhličitého (oficiální termín 2050 je příliš vzdálený). To vše ve jménu planetární záchrany. Ďas vzal průmysl i životní úroveň a kupní svobodu chudší poloviny Němců, i tak se jim daří až příliš dobře a sojový řízek je přece zdravější a ekologičtější než německý schnitzel.