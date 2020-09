KOMENTÁŘ: Generálové po bitvě a zavírání hranic horší viru – Thomas Kulidakis

Po bitvě bývá každý generál, a tak se teď politici předhánějí v cimrmanovské disciplíně „nechci říkat, že jsem vám to říkal, ale kdo to říkal, já jsem to říkal“. Vládní politici přiznávají, že se možná uvolňovalo moc rychle. Opoziční se zase s pochopitelnou chutí vyžívají v rozborech, co se mělo udělat lépe a neudělalo. Na sociálních sítích se organizují odpůrci a stoupenci roušek.