KOMENTÁŘ: Filosof konzervatismu Sir Roger Scruton nás opustil. R. I. P. – Alexander Tomský

Měl ohromnou výdrž a morální odvahu postavit se proti proudu převažujícího liberálního mínění a nadlidskou pracovitost i neuvěřitelné renesanční vědomosti, (vydal 60 knih a zdaleka ne všechny ze svého oboru politické filosofie, estetiky a kulturologie), napsal velkou knihu o ekologii, objemný slovník filosofických pojmů, knihu o víně, o lidském soužití se zvířaty, dokonce o Wagnerově hudbě, devastující kritiku Evropské unie a také pár novel a ta nejzdařilejší se odehrává v Československu, kam jezdil přednášet do bytových seminářů.

V jeho vrcholném díle z roku (2014) „How to be a Conservative”, (co znamená konzervatismus), nám už samotné názvy kapitol ukazují, jak hledat pravdu padni komu padni - pravda nacionalismu, pravda ekologie, pravda socialismu, pravda kapitalismu, pravda multikulturalismu, pravda liberalismu, pravda konzervatismu a netřeba snad dodávat, že s žádnou z těchto ideologií v jejich celku nesouhlasil.

Snad jeho antropologii a politologii nejlépe vystihují tato slova: „Stát by měl být menší, než prosazují socialisté, a větší, než dovolují klasičtí liberálové. Vláda má zjevný účel zajistit vnitřní smír a vnější ochranu před nepřáteli. Společnost, má-li zůstat soudržná, musí být národní a loajální a to není možné bez sociální pomoci. Zároveň by ale stát neměl být univerzálním dobrodincem a regulátorem společnosti, jak by si přáli rovnostáři, protože hodnoty a oddanost společnosti vznikají v autonomních rodinách a skupinách zespodu, a nikoli nařízením státu seshora. Stát může do jisté míry rozdělovat bohatství, ale opatrně a úměrně ke společenskému souhlasu těch, co jej vytvářejí, protože mají právo na jeho podílu.”