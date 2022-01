KOMENTÁŘ: Energetická a geopolitická krize Evropy – Alexander Tomský

Apokalyptická víra je neúprosná a málokde nadělá takové škody jako v mentalitě Němců, kteří hodlají jít světu příkladem, přestože celá Evropská unie vypouští zhruba osm procent světových emisí oxidu uhličitého. Je třeba jednat, a to okamžitě.

Samozřejmě nejde jen o Němce. Uměle vyvolaná světová energetická krize fosilních paliv, do nichž se léta neinvestovalo, a radikálního „zeleného údělu“ padne na všechny státy, už dnes ceny plynu i elektřiny závratně rostou a s nimi inflace.

Drahé povolenky EU na tunu CO 2 za posledních pár let stouply na čtyřnásobek (90 eur).

Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše by nový blok v Dukovanech mohl být poslední a navrhuje jednat s Komisí o přijatelnějších podmínkách. Dnes? Když jsou v Německu ve vládě Zelení, kteří považují atom za zlo?

Teplárenské sdružení ČR je v odsudku ostřejší: „Požadavek, aby byly nové plynové zdroje schopné spoluspalovat 30 procent nízkoemisního plynu do roku 2030 (poté 55 procent) a od roku 2036 zcela přejít na nízkoemisní palivo), je naprosto nereálný a nerealizovatelný.“

Jestliže nemáme biometan ani vodík a hned tak mít nebudeme, jak máme snižovat emise o 55 procent do roku 2030. Komise dokonce zpřísnila podmínky z prosince. Je to čiré sci-fi.

Ptal jsem se na to známého z ČVUT, připadá mu, že to ti lidé nemohou myslet vážně. Tak proč neustále opakují, že to reálné je. Jako Geneviève Ponsová, ředitelka Europe Jacquese Delors, komisaři a politici Unie.