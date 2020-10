KOMENTÁŘ: Dosud nepoznané vedlejší účinky koronaviru - Patrik Nacher

Děkanka ošetřovatelského oboru americké univerzity Massachusetts-Lowel Leslie Neal-Boylanová byla vyhozena kvůli e-mailu, ve kterém odsoudila útoky vůči lidem jiné barvy pleti. Podle ní by nikdo neměl být terčem agrese kvůli zevnějšku nebo svému přesvědčení. Doslova pak napsala: Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), ale také All Lives Matter (Na všech životech záleží). Po vlně kritiky, kterou její mail vyvolal na sociálních sítích, se univerzita rozhodla děkanku vyhodit. Absurdita vyhazovu pak vynikne ve srovnání s vyjádřením jiné profesorky, a to Priyamvady Gopalové z britské Cambridge University. Ta na svém Twitteru naopak uvedla, že „na bílých životech nezáleží. Jako na bílých. Opusťte bělošství“. Twitter dokonce tento její text smazal, paní profesorka jej pak napsala znovu a Twitter pak smazal i opakovanou verzi. Optikou zdravého rozumu a podle zásady padni komu padni by profesorka Cambridge měla být vyhozena. Omyl. Univerzita se zastala práva na akademickou svobodu a nabídla jí místo částečného plný úvazek. Podobně jako Priyamdvada Gopalová se zachovala i agentura Associated Press. Ta v rámci boje proti rasismu bude odteď psát „black“ (černý) v souvislosti s rasou s velkým B, naopak „white“ (bílý) bude dál s malým w.

Bizarní se jeví i rozhodnutí technologického giganta Google, který umožní označovat obchody vlastněné Afroameričany. Pokud platí, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, tak Google postavil pořádný kus dálnice. V Evropě moc dobře víme, k čemu tohle cejchování ve 20. století vedlo. No a teď už je jen dílem času, kdy se k tomu nabalí další nápady. Jako příklad lze uvést námět jedné podnikatelky z Brooklynu, která přišla s tím, že by v obchodech mělo být cca 15 % zboží od černošských firem, což je procento, které odpovídá podílu Afroameričanů v zemi. Takže napříště už nepůjde o kvalitu, cenu a další podmínky, ale o barvu pleti majitele? Mám-li být poněkud sarkastický, tak podotknu, že to jde zároveň proti samotné současné vlně postavené na nekonečné rozmanitosti. Co třeba firmy, které vlastní majitelé různé barvy pleti, různých ras, odlišné sexuální orientace či náboženského vyznání. Podle jakých kritérií se to pak bude hodnotit?