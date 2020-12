KOMENTÁŘ: Dobře už bylo – Matěj Široký

Argentinští představitelé se jako první rozhodli kousnout do trpkého jablíčka a zavést novou COVID daň. Má se týkat jen argentinských milionářů, jejichž bohatství přesahuje 200 milionů pesos. Daň by měla argentinskému státu přinést 3,1 miliardy eur. Novou daň by mělo zaplatit asi 12 000 argentinských milionářů. Jednorázově by měli odevzdat do pokladny dvě až 3,5 procenta z majetku v Argentině, statky v zahraniční by pak měly být zdaněny částkou až pět procent. Tři miliardy eur je dost velká částka, ale asi státní pokladně stačit nebude. Argentinští zákonodárci tuto daň budou muset rozšířit i na další vrstvy populace. Nakonec budeme platit všichni.