KOMENTÁŘ: Čínský boj s koronavirem a naše trápení – Matěj Široký

Prvním společným znakem všech států, které uspěly proti koronaviru, je smysl pro hranice a jejich ochranu. Pokud jste někdy jeli do Číny nebo Izraele, mohli jste být překvapeni důkladností kontrol i počtem personálu. Tyto schopnosti se dnes dají velmi rychle využít pro boj s koronavirem.

Ale pojďme se zaměřit na to, jak Čína postupuje v potlačování koronaviru. Francouzský novinář Sébastien Le Belzic natočil velmi krátkou a výstižnou reportáž pro kanál Arte o tom, jak se žije v Pekingu „rok poté“.

Novinář žije v Číně již přes deset let se svojí čínskou manželkou. Reportáž velmi volně navazuje na jeho rok staré dílo, kdy ukazoval, jak se mu žilo v době prvního lockdownu. Dokument začíná reportáží z míst Pekingu, kde se po roce objevil virus u desítky lidí. Čínské vedení znovu postižená místa uzavřelo a velmi rychle nastolilo přísnou kontrolu pohybu lidí.

Hlavním trumfem v boji s koronavirem není pouze ohraničení a zavedení fyzických kontrol, ale především technologie. Každý obyvatel Pekingu vidí na svém smartphonu, kam má právo jít a jeho pohyb je neustále monitorován. To však nestačí. Pomocí QR kodů, které musí naskenovat prakticky všude – u vchodu do obchodního domu, do restaurace nebo taxíku – a následně ukázat obsluze, že je negativní.