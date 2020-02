KOMENTÁŘ: Casting na pařížskou radnici? – Matěj Široký

Tento případ a jeho okolnosti naprosto zahltily mediální prostor. Samozřejmě na tom mělo zásluhu samo pikantní video, protože se nejedná o klasické video, kdy by byl politik přistižen při činu proti své vůli. Griveaux natočil sám sebe dobrovolně.

Na jeho stranu se zvedly obrané hlasy argumentující, že to co dělá politik ve svém volném čase, nemá nikoho zajímat a odstupovat by se mělo výhradně po politických pochybeních. K tomuto hlasu se přidaly další, které volaly po větší

kontrole sociálních sítí. Což samo o sobě bylo absurdní, protože video se objevilo na speciálně vytvořeném webu, který se měl zabývat problémem vztahu porna a politiků.