KOMENTÁŘ: Bidena drtí inflace - Matěj Široký

Trump je pryč, ale reálné problémy zůstávají. Média se příliš neohlížela na to, že Joe Biden je starý harcovník amerického establishmentu. Vzhledem k jeho věku a kognitivním schopnostem se nedalo očekávat, že by přinesl nový vítr do americké politiky. Naopak je to opět ta stará demokratická politika, která vyústila ke zvolení Donalda Trumpa.

Američtí demokraté dělají úplně stejnou chybu. Ve své politice se zaměřují na minoritní problémy, které se dají úspěšně prodat v médiích. Ale zapomínají na problémy řadového amerického občana. Ten, ať volil demokraty, či republikány, má stejný problém jako všichni: rostoucí inflaci. Americká inflace roste prakticky nepřetržitě od března 2021. V listopadu se vyšplhala na 6,8 %.

I šéf Fedu musel přiznat omyl, když považoval inflaci za přechodnou. V prvních měsících se dokonce radoval z vyšší inflace, protože se podařilo naplnit a překročit inflační cíl. Slovo přechodná bylo podle něj špatně zvoleno. Přechodná mělo znamenat šest až devět měsíců. Nyní je jasné, že inflace se jen tak nezastaví.

Jelikož americký dolar je referenční měna a i nadále se používá pro nákup komodit, americká inflace se přelévá do celého světa.

Současná inflace má dva hlavní důvody. O tom prvním se mluví dnes a denně. Je jím rozdílné vychýlení nabídky a poptávky způsobené během pandemie. Tento důvod je dáván do popředí, protože za něj takzvaně „nikdo nemůže“. Nebo přesněji může za něj koronavirus, ale ne politici.

Druhý důvod už je zmiňován méně, a tím je agresivní politika Fedu a posléze i ECB. Dva velké plány obnovy si vyžádaly vytvoření stovek nových miliard dolarů. Obě centrální banky nakupují ve velkém různá aktiva. Finanční trhy jsou zaplaveny hotovostí. Tuto novou hotovost burziáni využívají ke spekulacím na všem, od akcií po komodity. Jeden z elementů inflace, tedy zdražování energií a komodit, je tažen právě burzovními spekulacemi.

Joe Biden chce situaci vyřešit dalším desetiletým plánem obnovy. Tento nový investiční plán by měl nalít 1200 miliard do americké infrastruktury, 550 miliard pro řešení klimatické změny, 400 miliard pro systém mateřských škol, 200 miliard daňových úlev na děti. Tento plán je sice ambiciózní, ale má jeden háček. USA si na něj budou muset půjčit. Nová půjčka znamená nové náklady na splátky. Nové splátky způsobují inflaci. Tudy cesta povede jen těžko. Nové zadlužení tedy určitě nevyřeší velký státní schodek USA. Pro tento rok se americký schodek veřejných peněz pohybuje na úrovni 2772 miliardy amerických dolarů. To je o 360 miliard lepší než předchozí rok. Ale i tak schodek dosahuje astronomických 12,4 % k HDP. Napravit veřejné finance se Joe Bidenovi do konce jeho mandátu jistě nepodaří.

Samozřejmě existuje recept na snížení inflace, a to zvýšení úrokových sazeb. Ale i zde má Joe Biden velmi svázané ruce. Sice Fed pod tíhou rostoucí inflace naznačil možnost prvního zvýšení sazeb již v roce 2022 (původně se mluvilo o roku 2023). Zvýšení sazeb ale bude mít dva následky. Schodek amerických veřejných financí se ještě prohloubí. Finanční trhy budou reagovat na zvýšení sazeb negativně. Díky překoupenosti trhů hrozí další krach.