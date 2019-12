KOMENTÁŘ: Babiš je vůči EU bojovně naladěný, ale je slabý – Jiří Pehe

Aby toho nebylo málo, bojovně naladěný Babiš se před cestou na summit pustil nevybíravě i do Finska, které až do prosince předsedá EU. Prohlásil, že jeho předsednictví bylo fiasko, a to zejména proto, že navrhlo snížit kohezní fondy a přesunout ušetřené částky, mimo jiné, i do boje s klimatickými změnami.

Babiš přitom prý chce ve vztahu k příštímu evropskému rozpočtu bojovat nejen o to, aby se nesnižoval objem peněz tekoucích do našeho regionu, ale abychom si mohli sami určovat, jak s fondy naložíme. Je to opravdové chucpe, když EU a Finsko takto mistruje politik, kterého Evropská komise ve svém auditu shledala být v konfliktu zájmů, pročež požaduje vracení peněz proplacených Agrofertu. Když k tomu přidáme to, co Babiš odjel na summit hájit ve vztahu k energetické politice, vynořuje se zase jednou obraz země, která si takříkajíc nevidí na špičku nosu.