KOMENTÁŘ: Anna Šabatová: komu čest, tomu čest – Jiří Pehe

Ačkoliv jsme mohli čas od času slyšet kritické hlasy, podle nichž byl úřad pod vedením Šabatové údajně příliš aktivistický, jakož i hlasy kritizující snahy rozšiřovat agendu ombudsmana, stačí se začíst do výročních zpráv Veřejného ochránce práv, abychom si uvědomili, kolik toho tento obvykle nenápadný úřad, stojící až na některé výjimky stranou mediálního zájmu, v posledních letech vykonal. Zejména v ochraně lidí před diskriminací všeho druhu.

Pokud jsou lidé bezbranní proti přehmatům, nebo dokonce zlovůli státní moci, nelze mluvit o právním státu. I proto je instituce ombudsmana tak důležitá, jakkoliv by ji ti, kdo demokracii chápou jako prosazování vůle většiny, nejraději zrušili. Často funguje jako poslední instance, na kterou se lidé trpící diskriminací nebo porušováním svých občanských práv mohou obrátit.

Žijeme v zemi, jejíž státní správa nedopadá dobře v celosvětových srovnáních. V zemi, jejíž ministři i další politici se opakovaně zamotávají do korupčních skandálů a jejíž premiér čelí trestnímu stíhání a vyšetřování Evropské kvůli konfliktu zájmů. A také ve státě, který se musí po soudních tahanicích omlouvat za lži hlavy státu.

V tomto kontextu je osvěžující hodnotit působení někoho, jako je Šabatová. Bez velkých řečí, mediálních výstupů, provokování na sociálních sítích dělala přesně to, co má ombudsman dělat. I navzdory slabým kompetencím úřadu, které politici odmítají posílit, odvedla skvělou práci. Pokud by u nás fungovaly všechny instituce tak, jak pracoval úřad ombudsmana pod jejím vedením, nemuseli bychom závistivě pokukovat po skandinávských zemích nebo Německu.