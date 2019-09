KOMENTÁŘ: Andrej Babiš vyhrál PR bitvu - Thomas Kulidakis

To vše se nemůže minout účinkem. Část veřejnosti byla doposud neochvějně přesvědčená o Babišově nevině. Teď se může poplácat po ramenou s pocitem uspokojení spravedlivých lidí, kteří měli pravdu. Část veřejnosti doposud nejistá si může říct „kdo ví, jak to bylo“ a v příštích volbách hnutí ANO hodit hlas, protože ve společné vládě s ČSSD zvyšovalo důchody, minimální mzdu a snažilo se stavět dálnice a vybírat daně.

Za prvé, základem demokracie je důvěra v právní stát. Pokud se žalobci rozhodnou trestní stíhání zastavit, je třeba to respektovat. Za druhé, co se týká opozice, ta by měla konečně začít dělat to, co měla dělat už dávno. Místo moralizování a postupu v duchu antibabiš by měla konečně bojovat politickým programem. Za třetí, je třeba si uvědomit, že politická mapa se přepsala. Z hlediska PR už Andrej Babiš boj o Čapí hnízdo vyhrál.