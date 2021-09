KOMENTÁŘ: Americký debakl – Alexander Tomský

Odkud se bere naivní představa amerických politiků, že dokáží v cizí zemi naprosto odlišné civilizace zavést konstituční a sekulární vládu, ne-li demokracii a lidská práva? V Americe teď kdekdo pitvá strategické chyby politiků a vojáků, ale to podstatné mnohým uniká. Ostudný a pro afghánské spojence a společnost tragický konec americké anabáze je možná poslední tečkou za naivní vírou, že je západní liberální model omezené státní moci, individualismu, svobody projevu a politické tolerance, nezávislého soudnictví, nezkorumpované byrokracie atd. univerzální. Ukázalo se, že západní nepochybně nejlepší politický režim nelze silou prosazovat.

Liberálové neradi slyší, že demokracie vznikla v židovsko-křesťanské civilizaci a bez jejich kořenů, jak to dokazuje americká kulturní válka, není udržitelná. Není to tak dávno, co se domnívali, že zavedení tržního hospodářství povede nutně k individuální svobodě a demokracii. A Japonsko, Jižní korea i Tchajwan jim sloužily za příklad. A ejhle! Pozvedla se zaostalá komunistická Čína a podle parity kupní síly (PPP) už v roce 2014 dosáhla amerického HDP a svou diktaturu za pomoci moderní techniky utužuje. Dokazuje, že kapitalismus a tyranie se nevylučují a ani svobodný trh neznamená svobodu.