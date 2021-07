KOMENTÁŘ: Americká revoluce - Alexander Tomský

A tak se kácejí nejen sochy otrokářů, odnesla to už i královna Alžběta II. v Kanadě a busta Shakespeara na americké fakultě anglistiky. Copak sochy a názvy ulic, to by bylo to nejmenší, revolucionáři kritické teorie rasy útočí především „na samo pojetí objektivity, napadají důraz na dochvilnost a přesné vyjadřování v písemném projevu” (Mc Whorter) a neuznávají rozdíly v IQ. Ředitel galerie, který se ohradil vůči názoru, že se nemají kupovat umělecká díla od bělošských umělců, ztratil místo. Šéfredaktora lékařského časopisu vyhodili z práce, protože jeho host v diskusi zapochyboval o existenci „strukturálního rasismu” v amerických nemocnicích. Každou chvíli je nějaký nešťastník, který si nedá pozor a nemluví správně nebo zpochybní ideologický výrok zástupce nějaké rasové či sexuální menšiny, vyřazen z veřejného prostoru. Ideologická cenzura má statisíce dobrovolných hlídačů na internetu a podporu technologických gigantů (Facebook, Twitter, Google, Amazon).