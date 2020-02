KOMENTÁŘ: Afghánistán obětovaný na oltář předvolebního boje - Alex Švamberk

Že se nedá válka v Afghánistánu vyhrát, je jasné už několik let. Ani nasazení 130 000 koaličních vojáků v letech 2011 a 2012 nedokázalo zlomit Tálibán. To totiž nebyla žádná malá, byť extrémně nebezpečná teroristická skupina jako Al-Káida, ale hnutí, které zemi sjednotilo a až do americké invaze v roce 2001 v ní regulérně vládlo. Nemluvě o obtížném hornatém terénu, který se těžko kontroluje, na což doplatili už před Američany Sověti a Britové.

O to překvapivější bylo v únoru oznámení dohody, které má vést k trvalému příměří a následnému stažení amerických sil. Množství obětí při atentátech sice loni pokleslo, ale jinak se nic nezměnilo. Tálibán nadále odmítá jednat s afghánskou vládou, to míní udělat až po příměří, čemuž můžeme, ale nemusíme věřit. Příklad války ve Vietnamu je varováním. Dva roky po podepsání mírové dohody vstoupily severovietnamské jednotky do Saigonu a Vietnam byl sjednocen pod vládou Hanoje. Lze se jen ptát, jestli bude Tálibánu trvat déle, než vstoupí do Kábulu a více než bilion dolarů věnovaný na konflikt půjde vniveč s výjimkou zabití Usámy bin Ládina a oslabení Al-Káidy.