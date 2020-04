KOMENTÁŘ: A co kdybychom pomohli jiným zemím? – Jiří Pehe

Premiér Andrej Babiš nezmešká během svých vyjádření pro média jedinou příležitost, aby nezdůraznil, že krizovou situaci zvládáme lépe než většina jiných zemí. Kdyby chtěl, aby jeho slova jak doma, tak v jiných evropských zemích nebyla brána jen jako naparování, mohl by relativně dobrý stav věcí v České republice podtrhnout gestem, které by svět o pravdivosti jeho slov přesvědčilo: mohl by nabídnout, že k nám převezeme několik desítek pacientů z nejvíce postižených zemí a zajistíme jim lékařskou péči, které jejich kolabující zdravotnická zařízení už nejsou schopná.

Takové gesto by mělo několik dalších důležitých rozměrů. Ukázalo by zemi, o které se během migrační krize tvrdilo, že se spolu se svými visegrádskými partnery stará jen o sobe, jako skutečně solidární se zbytkem Evropy. A je jisté, že ostatní země EU by Čechům takové gesto nezapomněly, až budeme my potřebovat jejich solidaritu - kupříkladu během hospodářské obnovy po pandemii.

Zatímco zdravotnickou fázi pandemie totiž zvládáme zatím poměrně slušně, hospodářské dopady pandemie v naší exportně orientované zemi, závislé na ekonomikách v západní Evropě, mohou pro změnu u nás být mnohem dramatičtější než v okolních zemích.

Rozhodnutí pomoct nyní těmto zemím, třeba jen symbolicky, by bylo i výborným PR tahem. Andrej Babiš by nemusel posílat chlubivé tweety Donaldu Trumpovi, aniž by si jeho dobrých rad povšimla ve větší míře světová média. Kdyby Česká republika přijala do svých nemocnic na léčení několik desítek pacientů ze zdecimované Itálie nebo Rakouska, kde bude krize brzy vrcholit, světová média by se sama začala zajímat o to, co česká vláda a česká společnost udělaly v krizi dobře.

Každé gesto dobré vůle se v současné krizi počítá. Když Čína začala posílat do Evropy dodávky ochranných pomůcek, čekaly leckde na její letadla dojaté delegace nejvyšších představitelů evropských zemí, kam pomoc mířila. Ve společenském povědomí zemí, které pomoc obdržely, toto gesto přinejmenším částečně vymaže pachuť z čínských selhání na počátku krize.

Podobně zabodovali Rusové, když poslali vojenskou techniku do Itálie, a nyní Tchaj-wan, který posílá evropským zemím milióny respirátorů a ventilátory. Ani Francie nezapomene, že Německo nabídlo svoje volné nemocniční kapacity pacientům z Francie.

Jiří Pehe Politický analytik a spisovatel. Zaměřuje se především na dění ve střední a východní Evropě. Dva roky působil jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V současnosti je ředitelem New York University v Praze a vede Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu Newyorské university (PIDEC). Více o autorovi Komentáře autora