Václav Klaus ml.

Jojo, dostávám se pomalu do třetí fáze věku. 1) mládí, 2) střední věk a 3) „vy dobře vypadáte“. To by tak nevadilo. Horší pro letní beletrii je, že letos mám léto logicky pracovní. Lítám po schůzkách a poradách, rozhoduju to a ono – o víkendech se snažím být mezi lidmi. Letím na Velehrad na pouť křesťanů, teď zase na „pouť“ motorkářů k Havířovu. Je to príma, lidi jsou fajn – ale moc pak nejde psát něco romantického o létě. Chybí ten letní pocit – klidu a odpočinku.

Navíc, marná sláva, lidi už teď až tak nechtějí vědět, co si myslím o AC/DC a rockových festivalech, ale co si myslím o vládě. Co bude, jak to bude.

Nuže, socialisté vládu rozbijí až začátkem září. Můžu se mýlit, nemám o nic lepší informace než kdokoli jiný, kdo českou politiku sleduje. Koneckonců uvidíme dnes večer.

Krize „Staněk-Šmarda“ (nebo Šmerda? – omlouvám se, v životě jsem o tom člověku neslyšel, ani v žádné kulturní ani jiné souvislosti; pana Staňka jsem vždy považoval za nepříliš výrazného věrného kariérního člena ČSSD vymetajícího kdekteré funkce město-kraj-sněmovna) je pro celou věc celkem irelevantní.

Zrovna tak mohla vláda skončit na zvolení pana Semína do jakési té bezvýznamné rady (máme desítky organizací, agentur a fondů, které jsou jakýmsi státem ve státě; bez kontroly). Nebo taky vláda skončí na čemkoli jiném. Je to jak u lidí. Buď je tam někdo jiný, s kým chce ten druhý „vládnout“ a hrozně ho to láká. Nebo je to tak strašné, že už se „vládnout“ nechce a máte všeho dost. Nebo se kdysi měli rádi a fungovali – ale už je to pryč a teď je vytočí každý Semín. (Mimochodem, Michala Semína považuji za slušného a zásadového člověka a nevidím důvod, proč by konzervativní křesťané taky nemohli být zastoupeni v nějaké té státní agentuře, když tam mohou být komunisté, anonisté a kohorty socialistů a lidovců.)

Co je horší – vládní krize, bezvládí, nervozita a vzájemné útoky – často přinesou skokové zhoršení nějakého důležitého aspektu ve společnosti. Před osmi lety v prosinci – poslanci z populistických důvodů zavedli přímou volbu prezidenta – část dnešní vládní krize (prezident má asi tak 1000x silnější mandát veřejnosti než duo Staněk-Šmarda a chová se podle toho) jde za nimi.

Teď se na to některé nesmělé hlasy (předseda ODS Fiala) snaží upozornit, ale vypadají u toho blbě, neb pro přímou volbu prezidenta hlasovali až na 4 čestné výjimky – všichni poslanci ODS. Marek Benda, Bendl, Černochová, Martinů – tam sedí i dneska. Fiala byl jeden z těch zásadových, který pro to nehlasoval – ovšem to byl Radim Fiala – nyní předseda klubu poslanců SPD. Dneska by tedy asi výše zmínění hlasovali proti, pokud se dá věřit novinám, kdežto Radim Fiala by zase naopak patrně hlasoval pro – když je teď v tom klubu „přímé demokracie“.

A to je zhruba česká politika v kostce. Za trochu výhody a pozlátka dnešního dne – zapřít i vlastní matku. Nemyslet si nic a nic vážně. Neřešit žádný vážný problém. Politikařit a nadávat konkurentům. A mazat jim schody.

Z dnešní krize hrozí další podobný populistický krok – „nezávislost Státního zastupitelství“. Rozvrat základního demokratického uspořádání na moc zákonodárnou – výkonnou – a soudní. Přičemž policie, vyšetřování a prokuratura musí být součástí moci výkonné. I dnes by řada velkých „demokratů“ v parlamentu – na „nezávislost justice“ (nikoli na nezávislost soudů) kývla. Pod taktovkou ulice. Zkrátka, když je vládní krize a vybičovaná atmosféra, skuteční demokraté bývají pod tlakem.

Ale takhle se věci veřejné nemají dělat. Některé věci mají trvat a nemají se zpochybňovat. Názory se nemají měnit. Člověk má hájit to, čemu věří. Tak mi v těchto dnech pomáhala četba návrhů programových zásad, co mi lidi posílají. Je to jiný svět, než okolo sebe v parlamentu vidím.

„Ideologii by v energetice měla nahradit racionalita, fyzika a ekonomická udržitelnost. Fyzika ani racionalita nejsou neekologické.“ Pěkný. Akorát o tom létě jsem nic nenapsal. Tak příště.