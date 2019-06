KOMENTÁŘ: Zelená nemoc rozumu – Alexander Tomský

Parlamentní opozice se u nás pokusila prosadit zákon, který by zarazil přidávání biopaliv do benzinu a nafty, bohužel neúspěšně, protože vláda agropodnikatele s podporou socdemokratů a komunistů hlasování těsně porazila. Je to nejen smutné, je to dokonce absurdní.