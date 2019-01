Václav Klaus ml.

Jde o dům patřící Správě železniční dopravní cesty (státní orgán), který několik let nelegálně užívala (a patrně ještě bude užívat) skupina anarchistů, krajní levice a dalších aktivistů.

Hlas lidu v jádru (a správně) nevěřícně kroutí hlavou ve smyslu „Proč tam dávno nenaběhla policie, budovu nevyklidila, nepředala majiteli a sebranku nepozavírala?“ Jenže takhle jednoduché to fakt není. Nejde přitom o to, že policisté budovu v uplynulých letech několikrát vyklidili. Jde o to, že nechápete, v jaké společnosti žijeme.

Je to souboj nové neomarxistické levice o stát a destrukci společnosti. A síly jsou zhruba vyrovnané.

Občanský stát je vůči tomuto rudočernému nebezpečí asi stejně silný jako Výmarská republika proti nebezpečí hnědému. Autorita státu klopotně, přes 4 soudy (sic!) nakonec dochází k tomu, že „vlastnictví je třeba respektovat“. Ale není to schopna vynutit.

Protivníci mezitím drze vyhlašují do médií, že „Majetek nelze fetišizovat a vlastnictví se musí demokratizovat.“

Jejich předchůdci koncem 40. let byli aspoň přímí – chtěli znárodňovat, chtěli majetek boháčům, kapitalistům a reakci sebrat. Vesnické boháče rozkulačit (tedy sedláky vyhnat popřípadě pozavírat). Nová levice pracuje daleko orwellovštějšími verbálními prostředky – vlastnictví bude demokratizovat.

Ale bacha – to říkal na tiskovce nějaký aktivista, který je zároveň redaktorem státního rozhlasu (dle informací na sítích).

Zabránění „fetišizace majetku“ – podporují pražský primátor (Piráti), zástupkyně Čižinského sl. Třeštíková; Pospíšil (za TOPku) sice nevystoupil, má velký majetek a není proto na demokratizaci ještě úplně mentálně nastavený – ale zastoupil ho poslanec Feri. Tedy máme takřka kompletní koalici pražského magistrátu.

V minulosti Kliniku podpořil Andrej Babiš a dokonce hrál roli při jakési provizorní užívací smlouvě, za což byl tehdy levičáckými kruhy adorován.

Kliniku ocenila Nadace Charty svou cenou. Podporují jí Mladí sociální demokraté a asi i staří (tehdejší radní Dolínek jim nabízel jiný objekt k užívání). Zelení a Piráti. Zástupci univerzit, státních médií …

Squattování má jistě i podporu Evropské unie, protože její vedoucí představitelé jsou podobná partička jako Klinika, jen o trochu starší a o dost mazanější.

Takže co teď chcete a čemu se tak divíte? Už chápete toho velícího policistu, že se do akce úplně nežene?

A to ještě žijeme (stejně jako v třicátých letech) v klidné a slovansky mírumilovné české kotlině. Naše „Klinika“ je slabý odvar. Soudy, debilní právnické kličky, trochu toho sepisování petic, demonstrování na střeše, ale ne moc – protože je zima. V Německu či Francii by už létaly zápalné láhve a já bych byl – coby autor dnešního komentáře pod policejní ochranou. U nás půjde jen o skupinovou agresivitu na sociálních sítích.

Ale přece jen uvedu pár didaktických věcí.

1) Sami aktivisté hystericky fetišizují majetek (který navíc není jejich). Přece proč tak vyvádějí, když jde jen o majetek?

2) Aktivisté mají přímé vazby na vlivné politiky, jedou s nimi na jedné lodi. Mají financování ze státního rozpočtu.

3) Za celé 4 roky Kliniky – tam nevybudovali nic. Žádný film, kniha, pracovní místo, báseň, cokoli hodnotného, co by přetrvalo. Jen pár demonstrací, scének, popotahování. Bordel, smrad, posprejované zdi (viděli jste v TV). V médiích mělo největší ohlas, když unikla zpráva, že feministický aktivista vystupující pod ženským jménem Marie Feryna – tam dvě jiné aktivistky znásilnil. Nebo to aspoň jiný „ženský spolek“ takto prezentoval. (Nevím, jak dopadlo vyšetřování či soudy).

4) Představte si, že bych třeba já s nějakou sportovní partičkou (já mám sportovce rád) obsadil nějaký cizí dům s tím, že nejsme zloději a jen tam vybudujeme „autonomní pravicové centrum“. Pochopitelně by to analogicky přitáhlo i nějaké krajně pravicové elementy (přečtěte si některé policejní zprávy o Klinice). Co by se podle Vás dělo? Taky 4 roky nic? Nebo by večer zasáhla policie s vodními děly, samopaly a státní televize by horlivě zabírala ty zadržené, co by měli krátké vlasy, džíny a tričko? A akci by na místě řídil ministr vnitra s policejním prezidentem, aby ochránili demokracii a republiku.

Ale možná by se to vyřešilo v klidu, kdyby tam v 11:10 ve všední den chtěl vstoupit exekutor. To by všichni byli v práci.