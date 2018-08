Patrik Nacher

Pražské mosty nejsou v dobrém stavu, a pokud nechceme za několik let vidět fotky podobné těm z neštěstí v Janově, musí být investice do jejich renovací mnohem větší a tempo oprav rychlejší.

Ne, toto není alibismus člověka, který byl na radnici v koalici, ani tupá kritika politické konkurence, tady se bavíme o dlouhodobém konceptu, o dlouhodobém a apolitickém pohledu, který jde rozhodně přes jedno nebo dvě volební období.

Obrázky spadlého janovského mostu, a jakou způsobil katastrofu, viděl téměř každý. Pro nás by to měl být zdvižený varovný prst. Nechci ani pomyslet na možné následky, když se podívám na takový Nuselák.

Do mostů se jednoduše dlouhé desítky let v podstatě neinvestovalo (...). Prostě se postavily, pak sloužily a slouží svému účelu a už se na ně víceméně nesahalo.

Problémy s mosty nemá jen Praha, mosty jsou špatné po celé republice a hlavní město je paradoxně v tomto ohledu stále nad celorepublikovým průměrem. Do mostů se jednoduše dlouhé desítky let v podstatě neinvestovalo, takže to ani jiné být nemůže. Prostě se postavily, pak sloužily a slouží svému účelu a už se na ně víceméně nesahalo.

Kromě dříve nefungující údržby jsou často na vině i špatné technologické postupy při jejich výstavbě. Paradoxně mluvím především o těch novějších z nich. Málokdo si už dnes vzpomene na to, jaký kolaps dopravy způsobilo v roce 2008 uzavření lanového mostu na Jižní spojce. Tisíce aut včetně těch nákladních objížděly zavřený most přes obytnou zástavbu, kde se tvořily i hodinové kolony, MHD nabírala zpoždění desítky minut.

Důvod neočekávané uzavírky? Tehdy 11 let starému, tedy vlastně spíš velmi mladému mostu, praskl jeden z nosníků, což mohlo vést k mnohem větší tragédii.

I za hranicemi mají ale s mosty problémy, dokonce i v zemích, o kterých si tak trochu naivně a někdy dost sebemrskačsky myslíme, že tam všechno šlape jako na drátkách. Tragédii v Janově, jak už jsem uváděl, netřeba připomínat. V březnu letošního roku, tedy pár měsíců po neštěstí v Troji, spadla obdobná lávka pro pěší v Miami na Floridě. Ta se zřítila přímo na frekventovanou dálnici a o život přišli čtyři lidé. V Rakousku zase před několika lety spadl most na vlakovou trať.

Chyby se stávají a budou stávat, ale zásadní je se z nich poučit.

Proč to zde ale všechno píšu? Chyby se stávají a budou stávat, ale zásadní je se z nich poučit. Těch zdvižených varovných prstů bylo v poslední době až příliš mnoho, než abychom je jen tak ignorovali. Po trojském neštěstí vznikl plán investic a mosty jsou konečně ve větší míře rekonstruovány. To je jistě dobře, ale myslím, že oněch 246 miliónů stále není dostatečná suma. Měla by se z toho stát jedna z priorit.

To není o levici a pravici, o liberálním či konzervativním pohledu. To je o odpovědném vnímání reality, neboť ten důvod, proč nejsou investice dostatečné, je celkem nasnadě. Opravit existující most totiž není tak politicky sexy (není to tak vidět) jako postavit most nový nebo dostavět městský okruh či otevřít nové stanice metra.

Praha peníze má a investovat je do údržby města je nutností, za kterou se politické body sice tolik nesbírají, ale jsou povinností odpovědných politiků.