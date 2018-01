„Do vlády s ANO jít nemůžeme – už kvůli programovým rozdílům. Nelze připustit situaci, aby jedněmi dveřmi za ANO vstupovalo SPD a komunisté, druhými pootevřenými dveřmi ČSSD a ve třetích dveřích jsme byli my – a aby si Andrej Babiš vybíral. To je nezodpovědná politika a past,” řekl Petr Fiala ve Výzvě Seznamu zde.

To je jasná pozice, zopakování neměnného postoje ODS. Je konzistentní, jak se na konzervativní stranu sluší. Poznamenejme si to.

Skoro ve stejnou dobu přijali lidovci toto usnesení: „Celostátní výbor KDU-ČSL ukládá vedení strany vyzvat ke dvoustranným jednáním zástupce ODS, České pirátské strany, ČSSD, TOP 09 a Hnutí STAN. Cílem těchto jednání bude vyjasnění aktuálních pozic jednotlivých stran před druhým kolem jednání o vládě.“

Neznáme v této chvíli přesný záměr lidovců. Ale všechny politické subjekty, které jsou v usnesení vyjmenovány, již dříve odmítly spolupracovat na vládě ANO, pokud by v ní byl trestně stíhaný Babiš. Z nedávných schůzek podle lídra STAN Petra Gazdíka vyplynulo, že demokratické strany by byly schopné najít řešení, avšak špuntem jakýchkoli jednání je to, že Babiš trvá na funkci premiéra.

Z druhého konce labyrintu se ovšem ozývají zajímavé hlasy. Babiš poslal vzkaz do EU, že s prezidentem Milošem Zemanem nemá prakticky nic společného zde. Zeman po něm chce 101 podpisů poslanců jako jistotu, že další vláda ANO dostane důvěru Sněmovny. Babiš si ale dovolil v Zemanových očích drzost, když mu mezi dvěma koly prezidentských voleb radil, aby popřel, že straní Rusku a Číně, a vyřešil problém svých spolupracovníků Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře.

Co v této souvislosti mohlo Zemana napadnout, viz zde. Je fakt, že na oslavách znovuzvolení v Zemanově štábu Babiš chyběl. Zato tam byli Milan Chovanec s Tomiem Okamurou. Když k tomu přidáme, že Zeman teď už nemusí brát naprosto žádné ohledy na nikoho a nic, je možné počítat s tím, že Babiše může jak podržet, tak vytlačit z velké politiky vstříc trestnímu stíhání.

O čem by se tedy mohly radit demokratické strany? Vznešeně řečeno o své úloze v tomto historickém okamžiku. Těsná většina voličů uvolnila ruce pomstychtivému vladaři bez brzd, který by si mohl pohrávat s dalším směřováním země prostřednictvím silně ovlivněné vlády, nesetká-li se s odporem.

To je základní rys situace. Pak jsou na misce vah samozřejmě jak zásady těchto stran, tak komplikovaná hra, kterou by bylo nutné vést s Babišem. Ale ručička na hodinách, které ukazují čas do začátku jízdy z kopce, zase poskočila.