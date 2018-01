MUDr. Jiří Láznička z Troubska, kterému bude 72 let, se na mě obrátil s prosbou, abych zveřejnil tento jeho názor: „Dubček je symbolem naší generace... Člověk, který se dokáže otírat svou ‚nevymáchanou hubou‘ o někoho, kdo mi umožnil poznat v životě 9 měsíců svobody, se může směle zařadit vedle Husáka, jehož projevy ze začátku normalizační éry byly vedeny stejným stylem.“

Pan Láznička má na mysli Miloše Zemana. Dokládá, že zdaleka ne všichni jeho vrstevníci půjdou zítra a pozítří volit současného prezidenta. Mnozí však ano. Umí to s nimi. Četní příslušníci této generace se v polistopadovém životě cítí špatně. Chtěli by tam, kde líp už bylo. Zemana volí jako Zorra mstitele. A je jim jedno, že se na polistopadovém uspořádání výrazně podepsal a že je zavede leda do Ruska nebo Číny, kde se lidé jako oni mají násobně hůř. Dobrovolnou krustu vzteku a nevědomosti fakta neprorazí.

Občané, kteří chtějí především žít, nikoli se mstít či protestovat proti tomu, že život je pes, volí proti Zemanovi. Nedosti na tom, že by ještě pět let (pokud zdraví dovolí) symbolicky tančil kozáčka na Hradě. V kombinaci s Andrejem Babišem by nejspíše přinutil pana Lázničku znovu připomenout Husákovu dobu. Až potud je volba lidí, kteří si tento vývoj země nepřejí, jasná. Dál už se to ale větví.

Z výběru kandidátů, kteří se na rozdíl od Zemana poctivě zúčastnili debat mezi sebou a s veřejností a neschovávali se za nejapná tvrzení, že nevedou kampaň, má smysl mluvit o pěti. Největším dárkem pro Zemana by byly hlasy pro Mirka Topolánka. V každém případě by oslabil nejvážnější Zemanovy soupeře do druhého kola. Optimální variantou pro současný Hrad by potom byl ve druhém kole sám Topolánek. Zopakovala by se situace s nepřijatelným kandidátem, viz případ Schwarzenberg před pěti lety.

Ač se to na první pohled nezdá, protože jde o lidi, kteří si zaslouží úctu, bonusem pro Zemana by se nejspíše staly také hlasy pro Marka Hilšera a Pavla Fischera. Občané, kteří by je zajistili, by se mohli konejšit pocitem, že volili srdcem, ale ve hře je pouze holý rozum, který nařizuje zvážit reálné šance kandidáta ve druhém kole proti Zemanovi.

Všechny průzkumy i signály, které se přesně změřit nedají, ale denně přicházejí z veřejného prostoru, kde lidé vyjadřují své preference, napovídají, že Zemana by dokázal porazit pouze jeden ze dvou protikandidátů. Buď Jiří Drahoš, nebo Michal Horáček. Průzkumy dávají přednost Drahošovi.