První otázka je, jak ho brát vážně. Zda jde jen o vládu pokusnou, která má otestovat situaci a rozložení Sněmovny. A teprve příště to bude vláda „na vážno“. Že jde jen o pokus, evokuje zejména přítomnost ministrů, kteří selhali ve svém resortu v minulém volebním období, a každý soudný předseda vlády by je vyměnil. Mám na mysli „ornitologickou“ vládní skupinu: Pelikán, Brabec, Ťok. Tady vedeme doma vědecký spor. Přítelkyně tvrdí, že ťok není pták, ale já myslím, že tokání a ťukání do stromu jsou právě dost typické činnosti teplokrevných, dvounohých obratlovců třídy „Aves“ – ptactvo.

Zadruhé je třeba říci, že příští vláda (i její prohlášení) – bude patrně mnohem, mnohem horší. Tedy pokud dojde k reinkarnaci minulé koalice ANO, ČSSD, KDU-ČSL. Byť tedy přítomnost lidovců ve vládě bude grandiózní úspěch Demokratického bloku.

No a za třetí se pojďme na vládní prohlášení podívat, nejprve na věci nebo aspoň prohlášení jednoznačně pozitivní:

Vláda nechce přijmout euro, protože by to vedlo k inflaci a znehodnocení úspor občanů a ke ztrátě vlastní měnové politiky. Ámen.

Vláda chce omezit daňové investiční pobídky.

Vláda chce omezit a sloučit daňové výjimky a namísto toho plošně snížit daně.

Vláda chce provést věcnou revizi školní inkluze. Akorát minule ANO pro inkluzi hlasovalo.

Vláda odmítá systém kvót na migranty, akorát europoslanci ANO je naopak podporují v europarlamentu.

Vláda chce spolu s armádou připravit plán na okamžité zajištění ochrany hranic republiky.

Vláda chce do Senátu volit jednokolově. Lepší by bylo Senát zrušit, ale aspoň něco.

Vláda chce připravit výstavbu nových jaderných bloků pro energetickou soběstačnost.

Většina vládního prohlášení jsou samozřejmě floskule, kterým ani předkladatelé nevěří. „Ve středním a odborném školství zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.” To je ve vládních prohlášeních už tak 20 let. Kdyby to někdo myslel vážně, napíše: „Zruším zákon o pedagogických pracovnících; Zjednoduším financování regionálního školství a dám ředitelům výraznou autonomii v odměňování zaměstnanců (nenároková složka).“

Některé části vládního prohlášení jsou komické: „Zintenzivníme výstavbu dálnic, konkrétně D1, 3, 4, 6, 7, 11, 35, 48, 52 a 55.“ Tohle bylo i v minulém vládním prohlášení – jen se slovesem „Dostavíme“. Nojo, pokrok nezastavíš.

Něco je ve vládním prohlášení zajímavé: Doplnit do ústavy zákon o všeobecném referendu.

A něco vyloženě nebezpečné. Korespondenční hlasování. Zavádění digitální identity každého občana a vůbec celá kapitola „Digitální Česko“. Z těchhle e-governmentů jsou všichni na větvi, považují to za bůhvíjak moderní. Média i pavědci piští blahem, politici se to rychle snaží dohonit a mohou si ruce urazit, aby pro to hlasovali. Ale řekněme si jasně – úkolem státu je, aby zajistil základní podmínky občanů a státu (ochrana hranic, bezpečnost, vzdělání dětem, péči o staré lidi …), ale jinak aby občana moc neotravoval.

Tyhle státní elektronické bazmeky sice někdy někomu něco lehce usnadní. Jo, je dobrý přijít na poštu na Czechpoint a něco si tam vyřídit. Ale v 95 % slouží buzerování firem, živnostníků a lidí ze strany státu. Respektive usnadnění buzerování. Ředitelé škol už vědí, malé firmy taky. Ti ostatní k tomu brzy dojdou.

Důležité věci v životě: volby, svatba, koupě baráku, narození dítěte – právě neděláte elektronicky. Jdete osobně volit. Nebo se svědky na úřad či do kostela. Nebo k serióznímu notáři. Nebo do porodnice. Ale i v řadě dalších případů. Vždyť i ti popletení poslanci nejsou elektroničtí – musí sedět na židličce, mávat rukama – vždyť by jinak mohli vše naklikat dopředu z domova a svoje řečnění nahrát do systému.

Elektronika je dobrý sluha, ale zlý pán. Zejména v rukou státu. Půjde o jeden z hlavních soubojů na obranu svobody v příštích deseti letech. A obránci svobody bývají vždy ve výrazné menšině.