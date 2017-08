Tak zaprvé. Pan Zaorálek tady čtyři roky vládl a měl něco vyhlašovat před čtyřmi roky, a ne měsíc před volbami.

Zadruhé – mzdy nedělá vláda. Je to nabídka a poptávka. Když je lidí málo a práce dost – mzdy rostou. Když se ekonomice (a podnikatelům) daří, mzdy rostou. A naopak.

Zatřetí zvyšování minimální mzdy postihuje právě ty nejchudší lidi. Když máte v Tescu šest automatických kas a 20 paní pokladních a zvýšíte minimální mzdu na dvojnásobek – bude tam zanedlouho 20 automatických kas a šest lidí kolem. Podobně i v jiných profesích. Postihne to právě chudé lidi, ochotné pracovat za relativně malou mzdu. Historie minimálních mezd sahá do USA 30. let u federálních staveb – a důvody zavedení minimálních mezd byly čistě rasistické. Zákon podporovali jižanští senátoři a kongresmani, protože (senátor Osgood) „Černoši jsou ochotni pracovat za nehorázně nízkou mzdu, a podkopávají tak spravedlivou cenu práce pro normální dělníky“.

V ČR tímhle Zaorálkovým opatřením mimochodem také dosáhneme toho, že i ten zbytek romské populace, který pracuje, přejde na sociální dávky. Bude vytlačen z trhu práce. A s nimi další slušní, nepříliš majetní a vzdělaní lidé.

Začtvrté – jakou mzdu kdy komu platil pan Zaorálek? Z peněz, co sám vydělal? Asi nikdy nikomu žádnou, že. Ona to není legrace. Já jsem měl 20, 25 a nakonec až 160 zaměstnanců, a vždy to bylo strašné počítání, co si ještě můžeme dovolit, kolik přidat, kolik musíme vydělat. Zodpovědnost za ty lidi a jejich rodiny. Rozdávat z cizího nebo něco plkat v televizi je proti tomu o dost snadnější. Vím, o čem mluvím.

Zapáté – ano, dejme lidem víc. Ale rovnou si řekněme, že lidi zajímá čistá mzda (kolik jim přijde na účet) a největší žábou na prameni je sám stát (Zaorálek a spol.), kteří lidem berou 40–50 % jejich mzdy na daně a další odvody daňové povahy. Já jsem posílal desítky miliónů korun do státní pokladny za naše zaměstnance.

Pokud má totiž člověk smlouvu na 30 000, jeho zaměstnavatel si každý měsíc připraví 40 200 korun (o 34 % více) a 10 200 korun hned odvede na „sociální a zdravotní“. Pak ještě odvede ze stejné mzdy „sociální a zdravotní“ samotný zaměstnanec (cca 3600 korun) – a pak je teprve připraven zaplatit samotnou daň z příjmu. A to je 15 % z těch 40 200 = cca 6000. Daň je snížena o různé odečty (vyživované děti, manželka atd).

Dostanete tedy na účet namísto 40 200 (které vyplatí váš zaměstnavatel) něco přes dvacet tisíc (záleží na počtu dětí a dalších daňových odečtech) korun. Cca 17 000 – 18 000 si bere stát, Zaorálkové. Přes 40 %. U lidí, kteří více vydělávají, se zdanění práce blíží k 50 %.

Jde o obrovské zdanění lidí – a musí se snížit!

Uvedu další příklad. Naše paní učitelka s normální mzdou celý rok pracovala a platily se za ni všechny daně a pojištění. Třeba 150 tisíc takhle odfičelo. Platila si zdravotní a sociální pojištění každý měsíc: leden, únor … prosinec. Já jsem se snažil ještě dobře hospodařit a ušetřil jsem peníze navíc na Vánoce, že dám zaměstnancům odměnu. Paní učitelce třeba čtyřicet tisíc. Ale stát si z toho nejen bere daň (z té odměny) – to bych chápal, ale bere si i to mnohem vyšší zdravotní a sociální pojištění. Takže paní učitelce zase přijde za odměnu na účet dvacet tisíc – půlka.

Dejme peníze lidem – nedávejme je vládě. Vraťme lidem tuhle zemi zpátky!!