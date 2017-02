Kupříkladu na setkání se svými voliči na Floridě minulou sobotu Trump mimo jiné prohlásil: „Dívejte, co se děje v Německu. A co se stalo minulou noc ve Švédsku.“ Svoje prohlášení o tom, že se ve Švédsku něco „minulou noc“ stalo, doplnil informací, že Švédsko přijalo velké množství uprchlíků a teď má problémy, jaké si ani nedokázalo představit.

Z kontextu vyplývalo, že má na mysli teroristický útok. Ten se ale ve Švédsku „minulou noc“ nestal. Bývalý švédský premiér Carl Bildt se na Twitteru i proto jízlivě ohradil: „Švédsko? Teroristický útok? Co on to kouří?”

Trump později, taktéž na Twitteru, upřesnil, co měl na mysli. Jeho výrok k tomu, co se děje ve Švédsku, se prý týkal zprávy o migrantech a Švédsku, kterou přinesla televize Fox News. Ta odvysílala krátký rozhovor s Amim Horowitzem, který představil svůj dokument o migraci ve Švédsku. Podle jeho tvrzení enormně vzrostlo násilí ve Švédsku páchané migranty v poslední době. Bílý dům pak upřesnil, že Trump měl na mysli tento fakt a obecně rostoucí zločinnost ve Švédsku.

Ve skutečnosti zločinnost ve Švédsku nijak významně v poslední době nevzrostla, a to navzdory skutečnosti, že Švédsko přijalo více než 160 tisíc uprchlíků. K teroristickému útoku tam naposledy došlo v roce 2010. Kdokoliv se navíc může velmi rychle přesvědčit na internetu o tom, že ze srovnání všech hlavních kategorií zločinu mezi USA a Švédskem vychází Švédsko řádově lépe. A že ani v USA, ani ve Švédsku nepáchají zločiny migranti v počtech disproporčně větších, než je jejich celkový podíl na populaci.

Trump se minulý týden na tiskové konferenci dopustil dalšího zjevně nepravdivého tvrzení, že jeho vítězství v prezidentských volbách bylo co do počtu získaných volitelů největší od dob Ronalda Reagana. Když ho na téže tiskové konferenci novináři upozornili, že to není pravda, odbyl to konstatováním, že dostal špatné informace. Snad by se ten prezidentský zelenáč nakonec i omluvil.

To je ale hrubá chyba, jak ví český prezident Zeman. Ten by mohl Trumpa poučit, že když už vypustí na veřejnost zjevnou lež, nemá pak uznávat, jakkoliv třeba neochotně a rozmlženě, že snad nemusel mít pravdu. Má pověřit svého mluvčího, aby našel důkazy o tom, že ve Švédsku skutečně k teroristickému útoku „minulou noc” došlo.

A i kdyby ho Švédsko hnalo k soudům a ty rozhodly, že se prezident „mýlil“, v žádném případě se neomlouvat! Prezident takovou informaci prostě má, zahlédl ji někde „vlevo dole“ nebo na Fox News nebo někde jinde. Basta! Pravdu přece překrucují média, „kavárna“ atd., nikdy ne prezident.