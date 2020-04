Zpěv za časů moru. Hudba pomáhá překonat epidemie už 2700 let

„Jaký to byl pohled, když všichni obyvatelé toho lidnatého města čítajícího bezmála na 300 tisíc duší pozvedlo svůj harmonický hlas,“ popsal tehdy jeden ze svědků nevídané představení. Milán tehdy přirovnal k božskému Jeruzalému. „Jen pomysli, během chůze městem člověk neslyšel nic než píseň. To by si jeden přál, aby tohle soužení trvalo déle,“ okomentoval poněkud kacířsky milánský zpěv další z pozorovatelů.

Jak uvádí Remi Chiu, muzikolog z univerzity v Loyole, byl to právě Karel Boromejský, který dostal procesí z ulic do domů a zpěv do oken města. Kdo nemůže kvůli moru na mši, ať navštíví kostel v duchu, říkal. Bylo nařízeno, aby se během dne sedmkrát rozezněly zvony, to byl signál pro započetí litanií vedených biskupy. „Budou vedeny tak, že jedna skupina bude zpívat z oken či dveří svých domovů, a následně jim další skupina zpěvem odpoví,“ je nařízeno v arcibiskupově dekretu. Zpěv z oken milánští vzali za své a tento zvyk se rozšířil.