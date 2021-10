Žena odkázala pražské zoo téměř 17 milionů korun

„S paní Ř. jsme tvořily 50 let nerozlučnou trojici, byly jsme tři celoživotně spřízněné duše. Poslední dva roky byla paní Ř. těžce nemocná, a protože neměla žádné příbuzné, absolvovaly jsme s ní celou kalvárii a doprovodily ji až k posledním momentům. Poslední měsíce života, kdy už věděla, že její život spěje ke konci, začala zvažovat co s majetkem, který tu po ní zůstane,” napsaly dvě ženy řediteli, který dopis s jejich souhlasem zveřejnil.

„Píšeme Vám, abychom poděkovaly za to, že jste se o ní zmínil, že její velkorysý dar nezapadl bez reakce. Diskusi pod příspěvkem je emotivně hodně náročné číst, ale zároveň je to svým způsobem těžko popsatelný pocit zadostiučinění. Kdyby to J. viděla, určitě by měla radost, že udělala dobrý skutek a lidé to tak i chápou,” reagovaly ženy na diskuzi pod původním příspěvkem ředitele zoo.