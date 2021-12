Žehlička ze čtyřicátých let stále funguje jako nová

Přístroj firmy Morphy Richards zakoupila Westova babička někdy ve čtyřicátých letech a svému vnukovi ji věnovala v roce 1989, kdy se přestěhoval do svého prvního bytu. Žehlička mu sloužila tak skvěle, že jen vyměnil zdroj, aby ji mohl použít i v moderních zásuvkách.

Nyní šestapadesátiletý West se přihlásil do soutěže o nejstarší žehličku, kterou pořádá právě firma Morphy Richards u příležitosti 85. výročí své existence.

Žehlička funguje jako nová, potřebovala jen vyměnit zdroj, aby pasovala do moderních zásuvek.

„Je to neuvěřitelné, že jsem vyhrál. Tohle byla první soutěž, do které jsem se kdy přihlásil, a jsem nadšený,“ uvedl pro deník Telegraph West, který si rovněž odnesl finanční odměnu ve výši 300 liber (zhruba 9000 korun).

Mnohem více ho ale těší to, že žehlička stále funguje i po desítkách let. Představuje pro něj nádhernou památku na babičku, která v roce 2000 zemřela.

West by nyní rád zjistil, kdy přesně byla žehlička vyrobena. Ví pouze, že babička ji zakoupila novou někdy ve čtyřicátých letech za 41 šilinků – v dnešních cenách by to bylo zhruba 35 liber (1050 korun).