Zásadní znaky toho, že stárnete. Najde se v nich prakticky každý

Když jdete do obchodu s obuví, je pro vás při výběru na prvním místě pohodlí?

Nemáte ponětí o tom, kdo je to youtuber a stále používáte Facebook?

Objednáváte si steak v úpravě well done?

Pokud jste odpovídali převážně „ano”, pak se u vás podle britské generace Z (lidé narození od poloviny 90. let zhruba do roku 2010) projevují velmi výrazné znaky stárnutí. Ale ať hodí kamenem ten, kdo alespoň na jedno „ano” nepomyslel.

Z průzkumu společnosti Perspectus Global mezi dvěma tisíci mládežníky, kteří vybrali celkem 25 zvyků, dále vyplývá, že pokud je vám 42 let, už byste rozhodně neměl chodit za zábavou do nočních klubů a taneční střevíce raději pověsit na hřebík. Aneb slovy klasika: „Vrať se do hrobu.”