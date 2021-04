Zakouřil si marihuanu před odletem, teď mu hrozí vězení daleko od domova

Clark vyrazil do Dubaje pracovně na konci února. Ovšem jeho návštěva Spojených arabských emirátů se protahuje víc, než by si sám přál. Vzhledem k tomu, že je po několika dnech v Dubaji začala zlobit slinivka, vyhledal Clark lékařské ošetření v nemocnici.

Tam mu personál nemocnice kromě jiného udělal i test na drogy, který je prováděn z moči. Ukázalo se, že Clark má pozitivní test na přítomnost návykových látek, které se mu do těla dostaly podle jeho tvrzení ještě ve Spojených státech.

Američan se ihned po výsledku testů na drogy přiznal k tomu, že ještě před odletem v USA legálně kouřil marihuanu. Ani to jej však neuchránilo před tím, aby po propuštění z nemocnice putoval rovnou do vazební cely, kde strávil tři dny s dalšími deseti muži.

Následně byl propuštěn a bylo mu oznámeno, aby v hotelu vyčkal na kontakt od policie. Více než měsíc po incidentu je však stále uvězněn v zemi, navíc bez možnosti vycestovat pryč. Hrozí mu dokonce několik let ve vězení, protidrogové zákony jsou totiž v SAE nemilosrdné.

„Všechno jsem se policii pokoušel vysvětlit, ale zůstal jsem uvězněn v systému. Snažím se naplno spolupracovat, ale i když bych u soudu třeba vyhrál, přesto už teď prožívám noční můru, a to ani nemluvím o všech nákladech, které jsou s tím spojené,” říká Clark, jehož zastupuje organizace Detained in Dubai, která se specializuje na právní pomoc osobám, jež se v Dubaji dostali do křížku se zákonem.