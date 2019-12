Zákazník chtěl po taxikáři v Římě, aby zapnul taxametr. Ten mu zlomil nos

Incident, který zachytila bezpečnostní kamera, se odehrál 27. listopadu před příletovou halou letiště Fiumicino v Římě. Ital, který podle policejní zprávy právě přicestoval z Madridu, chtěl nastoupit do přistaveného taxíku společnosti Taxi Service.

Na záznamu je vidět, jak se zákazník a taxikář u vozidla o něčem dohadují. Řidič pak zaklapne víko kufru, aniž by naložil zavazadla, a odchází do svého vozu. Jenže zákazník mu začne klepat na okno, takže taxikář opět vystoupí ven. A jak dojde k pasažérovi, praští ho takovou silou do obličeje, že muž spadne na zem. Tomu všemu přihlíželo i několik dalších řidičů a zaměstnanců taxislužby.