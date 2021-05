Žádné narozeninové oslavy. Čínský okres je zakázal členům strany i veřejným činitelům

Nová pravidla v okresu Fu-ning se týkají oslav u příležitosti narozenin, povýšení v zaměstnání či nastěhování do nového bytu. Dotknou se ale také svateb a pohřbů, kde bude napříště zakázáno darovat novomanželům či pozůstalým více než 200 jüanů (655 korun) v hotovosti.

Není to poprvé co čínská komunistická strana v této věci zasahuje proti svým členům. V rámci deklarovaného tažení proti korupci v roce 2015 zakázala opulentní hostiny, členství v golfových klubech či vstup do soukromých klubů.