Werkfušky. Výstava ukazuje výrobky, které udělali třinečtí hutníci v práci načerno

Podle vedoucí třineckého muzea Evy Zamarské se sešly dvě stovky výrobků od čtyřiceti majitelů. Muzejníci je rozdělili do dvou sekcí, na větší či technické exponáty a ty dekorativní.

„Když se na to dívám, říkám si, že si kluci prostě pohráli a vytvořili pěknou věc. Myslím, že je tady na tom všem vidět, že stále platí rčení zlaté české ručičky. Řada těch věcí nebyla v 70. a 80. létech 20. století v obchodech k dostání, tak si je prostě vyrobili,“ uvedla Zamarská.

Nejstarší exponáty pochází z 50. let, ten nejmladší, kotlík s roštem i ohništěm, je z roku 2005. Určit co je na výstavě nejunikátnější je složité. „Byl tady elektrikář a když viděl nabíječku na autobaterie, tak řekl, že je to doslova skvost. Já zase za jeden z největších unikátů považuji stále funkční štěpkovač nebo sekačku na vysokou trávu,“ nastínila Zamarská.