Vytvořil bizarní světový rekord, překonat ho můžete klidně dnes odpoledne

Počet bonbonků od společnosti M&M's vyskládaných na sebe nepatří mezi rekordy, které by poutaly pozornost na první pohled. Dosavadní držitelé světového rekordu, Silvio Sabba z Itálie a Australan Brendan Kelbie, totiž dokázali udělat sloupec pouze ze čtyř lentilek.

Brit Will Cutbill je letos dokázal překonat o jednu jedinou lentilku. Povedlo se mu to během lockdownu v jeho domě v Solihullu. Platný pokus se uskutečnil již na konci ledna, Guinnessova kniha rekordů o něm však informovala až v červnu na svém účtu na Instagramu.

Cutbill využil nudy v lockdownu a když se rozhodoval, jakou sladkost si dá, padl mu pohled na pytlík lentilek. Následně ho napadlo začít je stavět na sebe. Následovalo mnoho a mnoho nezdařených pokusů. „Až jsem si jednoho dne řekl, že to prostě dám, tak jsem si na to sedl s odhodláním to splnit,“ uvedl Cutbill.