Víra mi umožňuje urážet, koho chci, hájí se u soudu muž vyhozený z Lidlu pro rasismus

A právě o to se zřejmě opírá ve své žalobě i Jackson, který pojetí stoicismu natahuje do krajnosti. Tvrdí, že svůj výrok o Asiatech říci musel, bez ohledu na dopady, jaké to může mít pro jeho život nebo kariéru. „Uvědomění si následků toho, že to, co říkám, by mohlo být urážlivé, by mi nezabránilo to říci,“ sdělil soudci.