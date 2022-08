Vedra sužují i zvířata. V pražské zoo jim chtějí za 800 milionů postavit Arktidu

V horkých dnech by podle ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka představovala expozice spásu nejen pro lední medvědy, ale i pro některá další zvířata.

„Medvědi mohou jít do zázemí, kde je chladněji, nainstalovali jsme jim zde i výrobník sněhu, ale bohužel tento pavilon byl stavěn ve 30. letech a je na jižní straně, kde jsou ty teploty vysoké. To nás vedlo k tomu připravit projekt takzvané Arktidy, to znamená vybudování moderního velkorysého prostoru právě pro lední medvědy,“ vysvětlil ředitel Novinkám.