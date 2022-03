Vědci vyřešili „zásadní“ problém, jak upéct pizzu bez droždí

Italští vědci z Neapolské univerzity Fridricha II. našli způsob, jak upéct správně nakynutou pizzu, aniž by do těsta přidali droždí. Studii zveřejnili v časopise Physics of Fluid, a doufají, že metoda najde širší uplatnění. Mohla by podle nich pomoci především lidem, kteří mají na droždí alergii. Informovala o tom agentura ANSA.